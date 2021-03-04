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Европа и США должны принимать Россию такой, как она есть, уверенно заявляет президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее мнению, это поможет гораздо лучше понять РФ и найти способы цивилизованного общения с Москвой.

Кальюланд также считает, что Прибалтика не должна отказываться от диалога с Россией. Напротив, необходимо как можно больше общаться и находить решения для самых сложных вопросов, которые являются препятствием для множества полезных вариантов сотрудничества.

Президент Эстонии заявила, что с Россией вполне можно организовывать обмен студентами и совместные инспектирования рубежей, находить решения экологических и других проблем.

Ранее в Эстонии разгорелись страсти по приграничному договору, который республика никак не может заключить с Россией. Так, глава эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что РФ оккупировала ранее переданные Таллинну территории, поэтому без их возвращения соглашение подписывать нельзя. Глава МИД Эва-Мария Лийметс, напротив, предложила ратифицировать договор.

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