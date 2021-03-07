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13 и 14 марта во всех населенных пунктах Московской области пройдет празднование Масленицы, сообщил глава региона Андрей Воробев. По его словам, увеселительные мероприятия будут организованы в 100 парках культуры и отдыха Подмосковья.

По словам Воробьева, Масленица – это встреча весны, радостный праздник, который будет отмечаться с большим размахом. Сейчас к нему ведет подготовку все Подмосковье, поэтому жители каждого города получат максимум удовольствия.

«Кто-то будет лезть на столб, а кто-то – кушать блины», – заявил глава региона. Каждый сможет делать то, что нравится, без каких-либо ограничений.

В каждом из городов организуют горячий чай с блинами, а также традиционные русские забавы. Обязательным пунктом праздника будет сжигание чучела из соломы. Кроме того, в 25 населенных пунктах пройдут ярмарки.

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