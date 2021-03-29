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В сообществе «Наш автопром» были размещены фотографии, на которых запечатлен необычный кроссовер. Речь идет о модели Toyota RAV4 первой генерации, передняя часть которой взята от грузовой машины ЗИЛ-130.

Автор поста отмечает, что мастера не стали полностью изменять все транспортное средство, поменяв у него только переднюю облицовку и крылья. Точно неизвестно, с чем именно связан данный тюнинг. Возможно, автомобиль попал в аварию, в результате которой его передок был полностью смят. Однако можно увидеть, что остальные изменения направлены на повышение проходимости машины.

Дело в том, что кроссовер теперь оснащен большими колесами и лифт-набором. Указывается также, что у авто был сменен мотор. Увидеть этот измененный RAV4 можно на дорогах города Омск. К сожалению, автор фото не смог пообщаться с владельцем данного транспортного средства.

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