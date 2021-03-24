Зак Доффман, специалист в области кибербезопасности, заявил, что браузер Google Chrome несет значительную угрозу конфиденциальности, поэтому следует немедленно отказаться от его использования.

Согласно его словам, лишь недавно стало известно, что Google смогла собрать невероятно огромное количество личных данных пользователей с помощью своего браузера. Он добавил, что хоть корпорация и защищает конфиденциальность своих пользователей, однако не следует забывать, что основная часть ее заработка складывается из показа рекламных объявлений. Поэтому она демонстрирует пользователям ту рекламу, которая базируется на истории их поиска.

Эксперт указал на то, что браузер занимается сбором пользовательских идентификаторов по значительному числу категорий, в том числе финансовых. При этом Google не стал комментировать эту информацию. В компании пытаются оправдаться тем, что предоставляют пользователям дополнительные функции, к примеру, привязку поиска к местоположению.