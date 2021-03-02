В управлении МВД по Ульяновской области сообщили о задержании женщины-водителя, которая нарушила ПДД, а затем попыталась скрыться от сотрудников полиции.

Данный инцидент произошел в понедельник, 1 марта, примерно в шесть часов вечера на территории Заволжского района регионального центра. Сотрудники ГАИ получили сообщение о том, что на дороге был замечен кроссовер Kia, водитель которого ведет себя неадекватно. Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали женщину остановиться, но та проигнорировала их.

В итоге началась погоня, в которой также приняли участие росгвардейцы. Совместными усилиями им удалось остановить автомобиль и задержать нарушительницу. Позднее ее доставили в местное полицейское отделение, где на нее составили два административных протокола.