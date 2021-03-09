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От самопровозглашенных республик Донбасса не останется ровным счетом ничего, если конфликт в регионе вспыхнет с новой силой, уверен политолог из США Николай Злобин. По его словам, подготовка к войне, которую сейчас ведут обе стороны, не имеет никаких перспектив для каждой из них.

Эксперт рассказал, что в настоящий момент на Донбассе разыгрывается сценарий холодной войны, однако то и дело появляются разговоры об эскалации конфликта. На самом деле она совершенно невыгодна для ДНР и ЛНР, так как в любом случае ареной боевых действий станут их территории. Особенно опасно для республик пытаться спровоцировать вооруженное столкновение между Россией и Украиной, так как после него от республик не останется вообще ничего.

Злобин также отметил, что идеальным решением для Украины был бы переход территорий Донбасса под ее контроль. Но без жителей, которые, по мнению политолога, могут перебраться в Россию. Впрочем, эксперт исключает такое развитие событий, так как у РФ нет соответствующих возможностей для этого.

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