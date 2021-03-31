На видеохостинге YouTube появился ролик, демонстрирующий разницу между старой и новой версиями Cyberpunk 2077 после выхода крупного обновления 1.2 для игры.

В видео при этом демонстрируются только PS4-вариант игры, который в свое время был жестко раскритикован игроками за постоянные просадки FPS, критические баги, не позволявшие пройти сюжетные квесты, и ужасную графику. На опубликованных кадрах можно увидеть, что разработчики подтянули текстуры, повысили разрешение и улучшили оптимизацию.

В целом Cyberpunk 2077 начала работать намного стабильнее, чем раньше. Однако в ней до сих пор встречаются серьезные проблемы. К примеру, пользователи отмечают, что полиция все еще материализуется рядом с главным героем, а различные ошибки не позволяют пройти некоторые задания.