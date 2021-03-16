Группа исследователей при изучении ледяного керна Гренландии нашла окаменелые останки веток и листьев. Они находились подо льдом на глубине 1,5 километра.

Специалисты провели тщательный анализ окаменелостей и выяснили, что по геологическим меркам на этом участке сравнительно недавно рос лес. Большая часть Гренландии при этом была покрыта не льдом, а обычным мхом. Эндрю Христ, один из авторов исследования, отметил, что ледники, обычно, уничтожают все объекты, находящиеся на их пути, поэтому им сильно повезло найти эти окаменелые останки.

Растения настолько хорошо сохранились, словно «замерзли» лишь вчера. Благодаря им ученые могут тщательнее изучить прошлое Гренландии. Информация о ее ледяном щите может помочь экспертам составить прогноз о его поведении во время грядущего глобального потепления.