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У людей и у мышей имеется генетическая основа для того, чтобы стать такими же ядовитыми, как и змеи. Однако в процессе эволюции что-то пошло не так и этого не произошло, считают австралийские ученые.

В ходе многочисленных исследований они изучили большое количество образцов слюны млекопитающих. Особо отмечается, что каждый их них отличается от остальных своей собственной версией генов. Выяснилось, что лишь некоторые представители этого класса имеют генетическую основу для орального яда. Однако люди, как и мыши, почему то не получили данный навык, несмотря на довольно долгую эволюцию.

Ученые заявляют, что пока нет ни подтверждения данной теории, ни объяснения того, почему человек до сих пор не ядовит. Однако они продолжают поиски, изучая все новые и новые образцы для наилучшего понимания эволюционных процессов.

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