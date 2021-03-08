Российские ученые провели исследования и выяснили, в течение какого срока человек, переболевший коронавирусной инфекцией, продолжает заражать окружающих. Они пояснили, что какой-то однозначный ответ на этот вопрос получить так и не удалось.

Инфекционист Сергей Воскресенский рассказал, что инфицированный пациент в подавляющем большинстве случаев способен распространять вирус не более двух недель. Однако очень многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Так, в редких случаях встречались люди, которые еще через полгода продолжали выделять частицы вируса.

Специалист также заметил, что переболевшие коронавирусом пациенты вообще не должны заражать окружающих. Однако тут значение имеет штамм, который спровоцировал заболевание Covid-19.

По результатам исследований ученые сделали вывод, что независимо от того, когда человек болел коронавирусной инфекцией, ему все равно необходимо носить маску и пытаться дистанцироваться от окружающих, чтобы обезопасить их от заражения.