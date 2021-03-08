читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ученые провели исследования и выяснили, в течение какого срока человек, переболевший коронавирусной инфекцией, продолжает заражать окружающих. Они пояснили, что какой-то однозначный ответ на этот вопрос получить так и не удалось.

Инфекционист Сергей Воскресенский рассказал, что инфицированный пациент в подавляющем большинстве случаев способен распространять вирус не более двух недель. Однако очень многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Так, в редких случаях встречались люди, которые еще через полгода продолжали выделять частицы вируса.

Специалист также заметил, что переболевшие коронавирусом пациенты вообще не должны заражать окружающих. Однако тут значение имеет штамм, который спровоцировал заболевание Covid-19.

По результатам исследований ученые сделали вывод, что независимо от того, когда человек болел коронавирусной инфекцией, ему все равно необходимо носить маску и пытаться дистанцироваться от окружающих, чтобы обезопасить их от заражения.

Вам может понравиться

В Швейцарии создали киберсетчатку, которая сможет вернуть зрение слепым

Группа исследователей из Швейцарии разработала киберсетчатку, с помощью которой в будущем врачи смогут возвращать зрение слепым пациентам. Специалисты отмечают, что искусственная сетчатка обладает высоким разрешением, поэтому при ее использовании изображение

Сержант медслужбы ВСУ скончалась после вакцинации индийским препаратом CoviShield

В ходе вакцинации в украинских ВС на Донбассе сержант медслужбы умерла практически сразу после инъекции препарата CoviShield, сообщает представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Олег Никитин. Он рассказал, что по имеющимся

Исследован принцип работы нового антибиотика

Исследователям из РФ удалось тщательно изучить принцип действия новейшего антибиотика, полученного из актинобактерий, которые выделяют черные муравьи-древоточцы. Специалисты напоминают, что в настоящее время многие штаммы бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 8 марта – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 8 марта – небольшая облачность, до 3 °C |