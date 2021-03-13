Владимир Гурцевич, доктор в области медицинских наук из РФ, перечислил вирусы, которые могут привести к развитию раковых опухолей.

Согласно словам специалиста, некоторые виды вирусов, нередко являющиеся естественными сожителями и присутствующие в человеческом организме, способны вызывать рак в ряде условий. К примеру, в печени могут возникнуть злокачественные опухоли из-за вирусов гепатита С и В, а в носоглотке – из-за вируса Эпштейна-Барр.

Вирус папилломы человека может стать причиной развития онкологических заболеваний шейки матки. При этом ученый отметил, что рак может возникнуть далеко не сразу после инфицирования вирусом. Сначала должен пройти латентный период, который зачастую длится от трех до двадцати лет.