Эксперты «Авто.ру» рассказали о примерах автотюнинга, за который в России могут оштрафовать при отсутствии проверок, проведенных в лаборатории, и регистрации в ГИБДД.

Водителям теперь запрещено использовать сетки и шторки для затенения стекол. В случае обнаружения нарушения придется заплатить штраф в размере полутысячи рублей и устранить «дефект». Правила также касаются прозрачной бронепленки, которой оклеивают фары и стекла. Считается, что она может помешать людям выбраться из автомобиля в случае аварии.

Нельзя использовать фонари и фары, которые постоянно мигают, та как они ослепляют и раздражают других участников движения. За самодельные «мигалки», которые похожи на специальные сигналы и нередко устанавливаются за радиаторной решеткой, и вовсе могут забрать водительские права на срок до 24 месяцев. Запрещается устанавливать нештатный ксенон, спойлеры, дополнительный багажник, лебедки и фаркопы, если эти элементы не предусмотрены конструкцией автомобиля.