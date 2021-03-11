Пентагон намеревается приобрести в Калифорнии беспилотные аппараты Blackwing 10C и оснастить ними свои подводные лодки. Разработчик этих дронов – компания AeroVironment, которая ранее уже поставляла американскому Минобороны свои аппараты еще в 2013 году.

Беспилотники Blackwing 10C можно запускать непосредственно с субмарины, поэтому их используют для разведки на море. Главной особенностью дронов является возможность передавать максимально защищенный цифровой сигнал только на ту подлодку, к которой он прикреплен, без возможности перехвата.

Пентагон планирует установить на беспилотники инфракрасные и электрооптические датчики для сбора информации. Сообщается, что они будут задействованы в программе SLUAS Middle Tier Acquisition, подробности которой строго засекречены и пока не оглашаются.

Руководство Тихоокеанского флота США уже заявило, что намеревается применять БПЛА в качестве «летающих перископов», которые позволят существенно расширить возможности субмарин.