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Основатель компании OnePlus Карл Пей не так давно представил новую технологическую компанию Nothing. На днях она продемонстрировала прозрачные беспроводные наушники.

Новинка была названа Concept 1, её дебют должен состояться летом этого года. Как отметили в Nothing, наушники не будут выглядеть абсолютно также, как представленный концепт, однако они будут весьма похожи. Также сообщается, что в устройстве будут задействованы те же конструктивные принципы. Устройство, как пообещали разработчики, будет сочетать в себе невесомость, непринуждённость и вневременность.

Отмечается, что в наушниках будут использованы прозрачные материалы, а также не будет бессмысленного брендинга. Разработал дизайн Том Ховард, который является главным дизайнером компании.

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