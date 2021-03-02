На портале LetsGoDigital появились рендеры сравнительно недорогого флагманского девайса Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Изображения создал дизайнер Snoreyn из Италии.

На опубликованных артах гаджет продемонстрирован в различных цветовых окрасках. Он обладает безрамочным дисплеем с маленьким вырезом наверху для 32-мегапиксельной одинарной передней камеры. Эксперты считают, что диагональ экрана составит 6,5 дюйма, а его частота обновления – 120 Герц.

Сзади устройства будет размещена тройная камера. Оно получит защиту от влаги стандарта IP68. В продажу могут поступить несколько версий модели, оснащенных 6 или 8 гигабайтами ОЗУ и 128 или 256 гигабайтами ПЗУ. Емкость аккумулятора Fan Edition может составить 4800 мА*ч. Стоимость гаджета не называется, но она должна быть существенно ниже, чем у стандартной модели.