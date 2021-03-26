Минздрав омского региона, которым до прошлого года руководила Ирина Солдатова, необоснованно приобретал совершенно ненужное для лечения Covid-19 оборудование, заявили представители регионального управления федерального казначейства.

Они отмечают, что ведомство приобретало аппараты ИВЛ без необходимой пациентам с коронавирусной инфекции функции неинвазивной вентиляции легких. Именно поэтому задействовать оборудование в ковидных отделениях так и не удалось. Они были переданы в медицинские учреждения, которые лечили больных без коронавируса.

Аудиторы также отметили, что в марте прошлого года Минздрав отказался от аппаратов ИВЛ, которые обошлись бы ведомству в 1,6 миллиона рублей. Вместо этого было дано указание приобрести оборудование от производителя из другого региона за 2,3 миллиона, которое дошло до Омска только в декабре.

Казначейство заявляет, что такие ситуации возникали буквально на каждом шагу не только с аппаратами ИВЛ, но и с пульсоксиметрами, вакуумными экстракторами и другим оборудованием.