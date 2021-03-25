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В издании The Daily Mail сообщили, что Шигирский идол, обнаруженный в окрестностях Екатеринбурга в конце XIX века, оказался даже древнее Стоунхенджа – каменного сооружения в Британии.

В девяностых годах прошлого столетия был осуществлен первый радиоуглеродный анализ данного артефакта, который показал, что его возраст составляет примерно 9,75 тысячи лет. Затем три года назад специалисты определили, что идол было создан 11,6 тысячи лет назад. Сейчас же они считают, что его изготовили 12,1 тысячи лет назад. Для сравнения – пирамида Хеопса была возведена примерно 4 тысячи лет назад, а Стоунхендж построили 5 тысяч лет назад.

Деревянную статую обнаружили уральские золотодобытчики при разработке месторождения на торфяном болоте. В высоту она достигала примерно 5 метров. На ней можно увидеть демонические изображения. Группа исследователей из Германии и РФ считает, что идола вырезали под конец последнего ледникового периода.

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