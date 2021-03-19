На «Ютуб»-канале Gupta Information Systems видеоблогер разместил ролик с демонстрацией тестов на прочность гаджета Redmi Note 10. Он смог без усилий разорвать его на части.

Вначале автор видео протестировал девайс на устойчивость к влаге. Хоть производитель и указал, что смартфон имеет защиту только от брызг, однако тот все равно сохранил свою работоспособность, проведя в воде 5 минут. При этом у модели легко отламываются качели громкости, и быстро появляются царапины на задней части корпуса.

Новая модель также не способна пережить падение с высоты в человеческий рост – ее экран сразу же погас, и включить его обратно уже не удалось. При этом защитное стекло выглядело целым. Однако худший результат был получен во время испытания на изгиб, так как блогер смог без проблем разломать аппарат пополам.