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Новые автомобили Fiat 500, 500X и 500L, которые разработаны в сотрудничестве с американским поисковым гигантом, получили усовершенствованную систему голосового управления. Так, помощник Hey Google обеспечивает возможность найти всю актуальную информацию о своем авто с помощью смартфона, а также осуществлять управление функциями машины голосом.

Во всех моделях использованы элементы дизайна, которые подчеркивают их принадлежность к Google. Так, на это указывают значки голосового сервиса на сиденьях и арках колес.

Телематический блок Fiat последней модификации защитит авто от угона. Он будет постоянно отслеживать его местонахождение, вести учет поездок, отправлять владельцу сообщения, если машина превысит установленную пользователем скорость или выедет за границы очерченной области. Управлять телематическим блоком также можно посредством Hey Google.

Стоимость новых моделей составляет от 16 005 до 23 264 фунтов стерлингов. В переводе на рубли она равняется 1,667 – 2,423 миллиона.

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