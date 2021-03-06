Во времена холодной войны Соединенные Штаты разрабатывали беспилотные аппараты для уничтожения столицы СССР, рассказывает автор издания The National Interest Питер Сучиу.

Он упоминает о беспилотнике X-10, который был совсем не похож на современные БПЛА. По сути, он представлял собой реактивный самолет, оснащенный усовершенствованным автопилотом и двумя моторами Westinghouse XJ40. По словам эксперта, X-10 в течение нескольких лет подряд вполне мог конкурировать с самыми быстрыми летательными аппаратами планеты.

Автопилот был необходим, чтобы без участия летчика доставлять на намеченные объекты специально предназначенные боеприпасы. В их качестве выступала ракета Navaho, которую можно назвать родоначальницей современного гиперзвукового оружия. Она разгонялась до скорости в три числа Маха и поднималась на высоту до 20 км.

Именно такие ракеты должны были применяться для уничтожения 1100 объектов на территории уже бывшего СССР. Сучиу заявляет, что это число взято не с потолка, оно получено в Архиве национальной безопасности Соединенных Штатов, который рассекретил ряд документов по тому смутному времени. 179 объектов из 1100 находились в Москве.

Эксперименты с X-10 длились до 1956 года, однако количество неудач, превысившее все разумные пределы, заставили Пентагон свернуть программу. Вместе с X-10 ушли в небытие ракеты Navaho, которые сменились на МБР Atlas и уже на первых испытаниях продемонстрировали высокую эффективность, не нуждаясь в беспилотнике-носителе.