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После создания трехмерной модели черепа антеозавра палеонтологи признали свою ошибку в отношении этого доисторического животного. Они заявили, что несмотря на большую массу, диноцефал был невероятно быстрым и смертельно опасным хищником.

Ранее ученые считали, что весьма крупные антеозавры, которые жили на планете еще до динозавров, примерно 260 миллионов лет назад, были неповоротливыми и ленивыми. Однако последнее исследование показало, что это заблуждение.

По словам палеонтологов, 3D-модель показала наличие особого строения органов равновесия и всего мозга антеозавра. Именно из-за этого они могли очень быстро перемещаться и успешно охотиться на других животных. Подобное строение мыслительного органа можно обнаружить и у других хищников, начиная от велоцирапторов и заканчивая гепардами, которые живут в наше время.

Единственное отличие кроется в размерах. Антеозавры по этому признаку больше похожи на больших бегемотов или слонов. Именно из-за этого ученые ранее называли их неповоротливыми.

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