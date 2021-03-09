Группа ученых из ФРГ, Голландии, Британии и Бельгии провела повторное радиоуглеродное датирование костей неандертальцев и выяснила, что этот вид древних людей покинул Европу почти на 20 000 лет раньше, чем предполагалось.

Необходимость в повторном исследовании ученые объяснили тем, что сегодня появились более эффективные технологии подготовки образцов к датированию и их очистки от загрязнений. Которые способны сильно спутать общую картину. Так, в ходе очистки плечевой кости неандертальца выяснилось, что она сильно загрязнена ДНК крупного рогатого скота. Из-за чего результаты первоначального датирования могли быть неверными.

Ранее было принято считать, что неандертальцы жили в Европе примерно 23 800 лет назад. Однако новое исследование показало наличие ошибок в этих расчетах. Согласно новым данным, древние люди пропали с территорий Северо-Западной Европы примерно 40-44 тысячи лет назад.