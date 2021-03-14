Эльвина Насибулина, специалист в области цифровых технологий, рассказала о наиболее опасных ошибках, которые могут быть допущены пользователями во время зарядки гаджета.

Согласно словам эксперта, не стоит заряжать смартфон во время сна – лучше всего, сделать это перед тем, как лечь спать, а затем перевести устройство в режим экономии электроэнергии. Не следует также осуществлять его зарядку в комнате, где наблюдается низкая или высокая температура воздуха.

Заряжать девайс лучше всего с помощью оригинальных адаптеров, а не «универсальных» зарядных устройств из КНР. Насибулина не советует ждать полной разрядки аккумулятора – необходимо держать его заряд в переделах от 20 до 80 процентов. Все это позволит не допустить быстрого выхода из строя аккумуляторной батареи.