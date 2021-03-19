Опубликован дебютный ролик шутера Necromunda: Hired Gun, разрабатываемого командой Streum On по вселенной Warhammer 40000. Раскрыта также его точная дата релиза.

Протагонистом окажется брутальный наемник из Некромунда, который берется за выполнение наиболее опасных контрактов. На заданиях его сопровождает боевой киберпес. Игроки смогут улучшать характеристики главного героя и наделять его новыми способностями, устанавливая ему различные импланты.

Компания Focus Home Interactive уже начала собирать предварительные заказы на данный проект в Steam и Microsoft Store. На первой площадке его можно купить за 1,3 тысячи рублей, а на второй – за 2,5 тысячи рублей. В настоящее время на игру действует скидка. Сыграть в нее удастся уже 1 июня на компьютерах, а также консолях текущего и прошлого поколений.