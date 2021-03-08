Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автомобиль Lada Largus, прошедший рестайлинг, уже вышел на российский рынок. Приобрести его в базовой версии можно за 691 тысячу рублей. Пятидверная же модель обойдется несколько дороже – в 818 тысяч рублей.

На базовой версии универсала установлен 1,6-литровый двигатель, мощность которого составляет 90 л.с. Покупатель этого авто получает также бортовой компьютер, центральный замок, который управляется с пульта ДУ и фары-противотуманки.

В более продвинутой версии мощность двигателя равна 106 лошадиным силам.

В ходе обновления производители улучшили внешний вид приборной панели, установили систему круиз-контроля, добавили множество настроек водительского и пассажирского кресел. Также ветровое стекло, руль «Ларгуса» и заднее сиденье получили систему подогрева.

Вам может понравиться

Hennessey представила 1000-сильную версию McLaren 765LT

Популярное тюнинг-ателье Hennessey неплохо поработало над улучшением британского автомобиля McLaren 765LT. Специалистам удалось отлично переработать интерьер и улучшить внешний вид авто. Кроме того, они увеличили мощность двигателя до 1000 лошадиных

Эксперты устроили “состязание интеллектов” автопилотов Tesla и Google

Автоэксперты задали автопилотам, разработанным компаниями Waymo и Tesla, классическую задачу, начинающуюся со слов «Из пункта А в пункт Б выехали…». В ночное время они протестировали два такса, на которых установлено

В Финляндии высоко оценили возможности российского авто УАЗ-469

На страницах финского издания Ilta-Sanomat появился обзор автомобиля УАЗ-469, который недавно выставили на продажу в Финляндии. Журналист поставил российской машине высокую оценку и рассказал о ее плюсах и минусах. К
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 8 марта – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 8 марта – небольшая облачность, до 3 °C |