Автомобиль Lada Largus, прошедший рестайлинг, уже вышел на российский рынок. Приобрести его в базовой версии можно за 691 тысячу рублей. Пятидверная же модель обойдется несколько дороже – в 818 тысяч рублей.

На базовой версии универсала установлен 1,6-литровый двигатель, мощность которого составляет 90 л.с. Покупатель этого авто получает также бортовой компьютер, центральный замок, который управляется с пульта ДУ и фары-противотуманки.

В более продвинутой версии мощность двигателя равна 106 лошадиным силам.

В ходе обновления производители улучшили внешний вид приборной панели, установили систему круиз-контроля, добавили множество настроек водительского и пассажирского кресел. Также ветровое стекло, руль «Ларгуса» и заднее сиденье получили систему подогрева.