10-летние хоккеисты команд «Сарматы» и «Южный Урал» устроили массовое побоище прямо во время матча на чемпионате Оренбургской области. Фотографию потасовки выложил в Инстаграм один из родителей, который пришел поболеть за сына. Подпись под снимком гласит «Стенка на стенку».

Известно, что конфликт на люду в поселке Пригородный возник из-за грубого нарушения правил хоккеистом одной из команд. Словесная перепалка моментально переросла в драку.

Очевидцы рассказывают, что дрались все полевые игроки, а затем к потасовке присоединились и оба вратаря. Разнимать дерущихся пришлось тренерам команд и судьям, однако это оказалось не так просто, несмотря на возраст хоккеистов.

Автор фото написал, что очень редко можно наблюдать, как вся команда бросается на помощь своему товарищу, который оказался в эпицентре конфликта.