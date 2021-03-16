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Тяжелый ударный вертолет Ağır Sınıf Taarruz Helikopter получит двигатели украинского производства, сообщил гендиректор турецкого авиастроительного предприятия TUSAŞ Тенил Котил. Он также отметил, что большинство других комплектующих изготавливается в Турции.

Разработка боевого вертолета АТАК 2 стартовала еще в 2019 году, когда с компанией TUSAŞ заключило контракт главное оборонное ведомство Турции. Производителю поставлена задача – создать винтокрылую машину, не уступающую российском Ми-28НМ «Ночной охотник» и АН-64 «Апач» американского производства. При этом одним из главных условий было использование отечественных систем и механизмов.

Турция в последнее время углубляет сотрудничество с Украиной. В настоящий момент не исключается вариант, при котором на территории этой страны будут изготавливаться беспилотные аппараты «Барактар-ТБ2», Также Киев намерен разработать двигатели для новой версии этих беспилотников и для боевых турецких вертолетов.

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