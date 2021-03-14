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Финский производитель HMD Global сообщил о старте продаж в России своего нового смартфона Nokia 1.4. Это бюджетная модель, которая обойдется покупателям всего в 7,99 тысяч рублей.

Устройство работает на базе четырехъядерного процессора Qualcomm QM215 Snapdragon 215 с частотой 1,3 Ггц. 6,52-дюймовый дисплей создан по технологии IPS, что обеспечивает качество картинки и широкие углы обзора. Объем оперативной памяти в базовой модели составляет 1 Гб, встроенной – 16 Гб. Чуть позже на российском рынке появятся и продвинутые версии с 2 и 3 Гб ОЗУ и 32 и 64 Гб встроенной памяти.

На тыльной стороне располагается двойная камера на 8 МП. Литий-полимерный аккумулятор имеет емкость в 4000 mAh, что позволяет обеспечить длительную автономную работу. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 Go, имеющей ряд ограничений в сравнении с полной версией.

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