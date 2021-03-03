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Ночной снегопад привел к 9-балльным заторам на основных дорогах Челябинска, которые соединяют центр города со спальными районами. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», тяжелее всего добраться в центральные районы из северо-западной части города.

Кроме того, огромные пробки наблюдаются на улицах Скульптора Головницкого и Бейвеля, на Кирова и Блюхера, а также на мосту через реку Миасс.

Большие заторы на Комсомольском и Краснопольском проспектах, а также на проспекте Победы, на Университетской набережной и на Компейском шоссе. На проспекте Ленина, помимо пробки, произошло ДТП, которое усугубило ситуацию.

Практически невозможно проехать сейчас от Северо-Крымской улицы до ул. Братьев Каширины и ул. Труда.

Известно, что 9-балльные пробки наблюдались в городе также 1-2 марта, так как снегопады не прекращаются.

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