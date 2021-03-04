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Специалисты из КНР создали мягкого подводного робота из силикона, способного помочь в изучении Марианской впадины, глубина которой составляет почти 11 километров.

Конструкция новой роботизированной системы основана на подводной улитке, обладающей мягким телом и способной выдержать огромное давление. Исследователи нередко обнаруживали данных существ на глубине свыше 8 километров. Однако внешне подводный аппарат больше похож на ската-манту.

В длину этот робот достигает 22 сантиметров, а размах его «плавников» составляет 28 сантиметров. Он изготовлен из силиконовой резины. Электронные элементы в нем равномерно распределены по «телу» и соединены с помощью проводов. От обычных плат было решено отказаться, так как именно они в первую очередь выходят из строя при увеличении давления.

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