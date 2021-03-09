Московский городской онлайн-сервис «Чудо техники» запустил акцию под названием «Диагностика за спасибо», которая дает возможность всем столичным жителям абсолютно бесплатно оценить состояние своих ПК, ноутбуков и других девайсов. Также эксперты дадут полезные рекомендации по улучшению работы устройств.

Руководитель проекта Михаил Давыдов предлагает обращаться в сервис для диагностики всех москвичей, у которых компьютер вдруг стал сильно нагреваться во время работы, издавать посторонние звуки, медленно загружаться и обрабатывать информацию. Эксперты расскажут, почему возникла та или иная поломка, а также посоветуют простые способы ее устранения.

«Диагностика за спасибо» будет проводиться в период с 15 марта до 14 апреля для тех владельцев ПК, которые до 14 марта подадут заявку по телефону +7 (495) 432-11-00. В процессе регистрации москвичи могут сообщить наиболее подходящее время для связи со специалистами.