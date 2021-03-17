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Исследователи предположили, что именно молния могла запустить процесс, приведший к появлению жизни на нашей планете.

Согласно одной из теорий происхождения живых организмов на Земле, первые молекулы РНК и ДНК возникли из минерала под названием шрейберзит, часто встречающийся в метеоритах. Именно по этой причине многие специалисты уверены, что жизнь на планету была занесена из космоса. Однако недавний анализ минералов, сформированных после удара молнии, позволил выдвинуть новую гипотезу.

Оказалось, что молния способна произвести достаточное количество шрейберзита, чтобы активизировать процесс возникновения жизни. Поэтому микроорганизмы на Земле могли появиться не в результате падения на нее космических тел, а в ходе ее внутренних процессов.

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