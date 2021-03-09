Госиспытания модульного пистолета «Рысь», разработка которого началась в 2017 году, успешно завершены. Оружие подтвердило соответствие заявленным характеристикам и рекомендовано к постановке на вооружение Росгвардии.

«Рысь» — это модульный пистолет Лебедева, созданный концерном «Калашников». Он может применяться для обычных целей, а также для выполнения целого ряда специальных задач. Для этого производитель оснастил его возможностью установки практически любого навесного оборудования – глушителей и ударно-спусковых механизмов для автоматической стрельбы, дополнительных магазинов, других модулей. Калибр оружия составляет 9 на 19 миллиметров.

Представители концерна «Калашников» сообщили, что пистолет создавался для использования в Росгвардии. Однако они не исключили, что возможности нового оружия заинтересуют полицию и прочие силовые структуры России.