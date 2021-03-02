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Студия Activision Blizzard 25 марта представит владельцам смартфонов мобильную игру Crash Bandicoot: On The Run. Она представляет собой сюжетный раннер, знакомый очень многим пользователям игровых приставок конца прошлого столетия.

Разработчики оставили старых персонажей игры – Крэша и его сестру Коко, а также антигероя Доктора Нео Кортекса, замышляющего все новые и новые пакости для уничтожения всей Вселенной. Из новых функций можно выделить возможность самостоятельно настраивать внешний вид главных героев, а также собирать «целые группы Бандикутов», играя с друзьями по сети.

В игре присутствуют как старые добрые локации, так и новые уровни, разработанные мобильным подразделением Activision Blizzard студией King. Во время их прохождения необходимо собирать вампа-фрукты, которые дают возможность прокачивать персонажей.

Владельцы смартфонов под управлением iOS и Android уже сейчас могут пройти предварительную регистрацию – это позволит получить скин Крэша синего цвета сразу после выхода игры.

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