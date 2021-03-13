читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Впервые в истории российской науки на регистрацию в Минздрав подан биомедицинский клеточный продукт, разработанный для замены хрящевой ткани коленного сустава. Ведомство уже выдало разрешение на проведение его клинического исследования.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что новый продукт призван частично или полностью заменить поврежденные ткани, благодаря чему пациент сможет избежать эндопротезирования. Он также отметил, что разрешение на исследование было выдано после прохождения первого их этапа, которым занимался Научный центр экспертизы.

По словам Мурашко, это первый, но далеко не последний клеточный продукт, разработанный российскими биоинженерами. Он выразил надежду на то, что в скором времени регистрацию пройдут и другие подобные изобретения, которые будут доступными для жителей страны и помогут избавиться от серьезных проблем со здоровьем.

Вам может понравиться

Разработано приложение, определяющее коронавирус по звуку кашля

Группа специалистов из Британии создала приложение под названием DeepCough3D, способное определять наличие или отсутствие коронавируса у пациента по звуку его кашля. Новая программа базируется на технологиях машинного обучения. Во время
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 13 марта – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 13 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 13 марта – пасмурно, до -0 °C |