Впервые в истории российской науки на регистрацию в Минздрав подан биомедицинский клеточный продукт, разработанный для замены хрящевой ткани коленного сустава. Ведомство уже выдало разрешение на проведение его клинического исследования.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что новый продукт призван частично или полностью заменить поврежденные ткани, благодаря чему пациент сможет избежать эндопротезирования. Он также отметил, что разрешение на исследование было выдано после прохождения первого их этапа, которым занимался Научный центр экспертизы.

По словам Мурашко, это первый, но далеко не последний клеточный продукт, разработанный российскими биоинженерами. Он выразил надежду на то, что в скором времени регистрацию пройдут и другие подобные изобретения, которые будут доступными для жителей страны и помогут избавиться от серьезных проблем со здоровьем.