Минцифры обяжет производителей смартфонов устанавливать в загруженные браузеры российскую поисковую систему по умолчанию. Предполагается, что данная инициатива возникла не без участия компании Яндекс, являющейся главной заинтересованной стороной .

Если ведомство сумеет дополнить данным положением закон об обязательной предустановке отечественного ПО, Яндексу удастся потеснить Google на российском рынке и добавить себе авторитета. Американской же компании придется заняться поиском других способов заработка.

По заявлению пресс-службы Минцифры, возможность использовать по умолчанию отечественный поисковик появится у российских владельцев смартфонов уже с 1 июля текущего года. Какая именно поисковая система будет устанавливаться, не сообщается, так как ее выбором займется Министерство цифрового развития.

Напомним, что помимо поисковика, на смартфоны в обязательном порядке будут инсталлироваться и другие российские программы. К ним относятся система электронных платежей «Мир», приложение портала Госуслуги и прочее ПО.