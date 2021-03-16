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В украинском оборонном ведомстве разработали план действий по недопущению образования «котлов» в случае, если силы ополченцев в Донбассе получат военную поддержку от России.

Согласно словам источника в Минобороны Украины, армия в настоящее время ожидает только одного приказа, чтобы начать масштабную атаку. В генеральном штабе при этом подготовили несколько планов действий, учитывающих военную помощь, которую РФ может оказать ополченцам ЛНР и ДНР. В случае осложнения ситуации на фронте войска будут отведены на ранее занимаемые позиции. Тем самым планируется избежать возникновения «котлов».

Украинские военные обеспокоены возможностью повторения «Иловайского котла». Подобное событие может значительно пошатнуть позиции Владимира Зеленского, лидера Украины. Не исключена даже срочная эвакуация президента из страны.

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