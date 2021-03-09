Россия разработала новый ОТРК наземного базирования с ракетами «Калибр» и в 2021 году намеревается провести их испытания, сообщает сайт Avia.Pro.

Эксперты рассказывают, что идея перенести крылатые ракеты «Калибр» с моря на сушу возникла еще в позапрошлом году. Тогда президент РФ Владимир Путин поставил Минобороны задачу разработать вооружение, которое станет ответом на американские боеприпасы, нарушающие положения договора ДРСМД.

Глава оборонного ведомства тогда заявил, что работа над ОТРК «Калибр» наземного применения уже ведется и в 2020 году будет завершена. Он также сообщил, что радиус поражения этого комплекса составит около 1000 километров.

В этой связи можно ожидать проведения испытаний комплексов уже до конца 2021-го, а также их поступления на вооружение в российские войска.

Помимо этого, в России используются ракеты морского базирования “Калибр”, которыми будут оснащены все подводные лодки проектов “Ясень-М” и “Борей-М”.