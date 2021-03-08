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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если потребуется, американские военные нанесут ответный удар по террористам, которые атаковали базу США в Ираке Айн-эль-Асад.

Известно, что в результате атаки, которая была ответом на обстрелы Сирии со стороны США, американские военнослужащие не пострадали. Однако есть информация об одном мирном жителе, который умер от разрыва сердца сразу после удара.

Остин обвинил Тегеран в поддержке боевиков, которые атаковали базу. Он также отметил, что власти Ирана должны самостоятельно осознать, что они наделали и сделать соответствующие выводы.

Также министр обороны США заявил, что в настоящий момент проводится расследование. Однако Соединенные Штаты оставляют за собой право на «зеркальный ответ». По его словам, атакующая сторона должна понимать, что Америка обязательно привлечет ее к ответственности за такие агрессивные действия.

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