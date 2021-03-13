Блокировка цифровыми платформами США российского контента о Крымском полуострове демонстрирует наличие серьезных проблем со свободой слова в «колыбели демократии». Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что эти ресурсы окончательно «пошли вразнос» и добрались до морального и смыслового тупика.

По словам Захаровой, цензура цифрового контента на этих платформах подвергается цензуре без каких-либо законных оснований. Никаких решений профильных инстанций или суда, позволяющих удалять или блокировать доступ к видео и другим материалам, нет, однако непонятные модераторы по собственной инициативе начали банить все, что неугодно США.

Захарова уверена, что подобные действия, затрагивающие не только Россию, но и другие страны, очень быстро приведут к тому, что на их деятельность будут накладываться жесткие ограничения со стороны этих государств. Также она отметила, что единственной целью США сейчас является конкурентная борьба любыми средствами, которые давно уже покинули рамки благородства.