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Китайские народные умельцы сделали практически невозможное – взломали игровую консоль Sony PlayStation 5 и обошли ограничение, которое не дает пользователям возможности добывать криптовалюты. Сообщается, что несмотря на многочисленные попытки, ранее добиться такого результата пока не удавалось.

Между тем, «железо» игровой приставки открывает все возможности для майнинга. Sony PlayStation 5 работает на платформе 8-ядерного процессора AMD Ryzen с частотой 3,5 ГГц и оснащается видеокартой AMD Radeon.

Китайские умельцы опубликовали в интернете скриншоты, подтверждающие добычу криптовалюты Etherium. При этом потребление энергии приставкой в процессе майнинга составило 211 Вт, а производительность оказалась равной 98,76 MH/s.

Эксперты, прокомментировавшие фотографии, заявили, что консоль скорее всего была еще и разогнана, так как ее первоначальные характеристики не способны обеспечить подобной производительности.

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