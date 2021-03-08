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Майнеры из Китая, Южной Кореи, а также на Тайване, начали массово скупать недорогие игровые ноутбуки с видеокартами Nvidia GeForce RTX 30.

Как отмечается, наиболее популярной моделью стал ноутбук с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060. Это объясняется несколькими причинами. Одна из них – стоимость ноутбука. Модели с видеокартами GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 имеют более высокую цену. Кроме того, ноутбук с GeForce RTX 3060 стоит примерно столько же, сколько стоит отдельно эта видеокарта для настольного компьютера.

Также, несмотря на то, что компания Nvidia на уровне драйверов ограничила производительность в майнинге настольной видеокарты GeForce RTX 3060, эти ограничения не затронули мобильную версию. В итоге видеокарта при добыче обходит, к примеру, GeForce RTX 2080 Super, и при этом она менее энергозатратна.

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