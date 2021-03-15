Майнеры уже обошли анонсированную компанией Nvidia защиту видеокарт RTX 3060. При этом даже не потребовалось осуществлять модернизацию установленного разработчиком драйвера, который должен был исключить возможность майнинга криптовалют с применением этого графического адаптера.

По заявлениям специалистов Nvidia, которые делались еще до выхода видеокарты на рынок, драйвер должен был минимизировать производительность устройства, если владелец начинал майнить криптовалюты. Однако это не помогло. После обхода защиты производительность выросла до 50 мегахеш в секунду в ходе добычи Ethereum.

Как уже сообщалось, модернизировать драйвер или BIOS видеокарты не пришлось. Это означает, что обойти защиту сможет любой человек, поверхностно знакомый с майнингом и устройств графических адаптеров. Поэтому эксперты уже сейчас прогнозируют новый дефицит этих устройств.