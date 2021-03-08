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К 2025 году ситуация на мировом автомобильном рынке резко изменится в пользу электромобилей, считают эксперты компании Ark Innovation. Они заявляют, что к тому времени машины на электрической тяге будут дешевле авто с такими же характеристиками, но на двигателях внутреннего сгорания.

Такой прогноз связан с удешевлением к 2025 году тяговых аккумуляторов, которые составляют немалую часть стоимости электрокаров.

Аналитики приводят пример с Volkswagen Golf, который в версии с ДВС сегодня обходится производителю на 5 000 долларов дешевле, чем электромобиль. Но уже через 4 года себестоимость производства этих авто может либо сравняться, либо измениться в пользу авто на электротяге.

В особенно выгодном положении на фоне остальных находится Tesla. Аналитики сообщают, что этот производитель закупает АКБ в больших объемах, благодаря чему они обходятся ему дешевле на 1-2 тысячи долларов, чем остальным. Это дает возможность снижать цены на электрокары.

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