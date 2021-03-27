Белоруссия должна в кратчайшие сроки стать именно той страной, которая создаст лучшую в мире вакцину от коронавируса, заявил президент Александр Лукашенко. Он назвал разработку такого препарата «делом чести» для белорусской Академии наук и для Минздрава.

Представитель НИЦ им. Гамалеи Виктор Зуев отреагировал на заявление белорусского президента с юмором. Он отметил, что Беларуси уже передали российские технологии производства вакцины «Спутник V», поэтому Минск должен действовать быстро и в кратчайшие сроки изготовить препарат на своих предприятиях.

«Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно. Ну ляпнул и ляпнул, пусть ляпает, что хочет, вы что, не знаете Лукашенко?», – также отметил Зуев.

Ранее сообщалось, что Минску были переданы технологии производства «Спутника». По словам посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева, они достались соседнему государству абсолютно бесплатно.