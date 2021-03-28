Американские специалисты обнаружили, что лекарство от рака способно помочь в лечении коронавируса.

Как сообщается, в исследовании были использованы наиболее токсичные белки, которые производит коронавирус. Так, белок Orf6 «прилипает» к человеческим белкам и перемещается из ядра клетки. Затем было задействовано лекарство от рака селинексор, одобренное FDA.

Исследование проводилось на человеческих клетках и плодовых мушках. В итоге выяснилось, что лекарство на 12% повышает выживаемость клеток. Кроме того, препарат спас от преждевременной смерти около 15% мух.

Как считают специалисты, исследование поможет в предотвращении повреждении тканей тела при заражении коронавирусом. В дальнейшем планируется провести испытание на пациентах с тяжёлой формой инфекции.