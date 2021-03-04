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Ситуация в Донбассе становится угрожающей, поэтому украинскому руководству следует удерживать свои военные формирования в регионе от дальнейших провокаций и обстрелов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил надежду на то, что «украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минским комплексом мер».

На вопрос о том, готова ли Россия оказать какое-либо воздействие на ополченцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР, чтобы не допустить эскалации конфликта, Песков заявил, что это делается постоянно. Однако по имеющейся информации, зачинщиком практически во всех случаях оказываются представители ВСУ.

Также Песков отметил, что Кремль пристально наблюдает за тем, что творится в регионе. По его словам, обстрелы с украинской стороны сильно участились. Помимо этого, представители ВСУ все чаще появляются там, где согласно условиям режима прекращения огня их быть не должно.

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