Глава Минздрава Калининградской области Александр Кравченко рассказал, каким образом собирается статистика смертей от коронавируса. Необходимость в этом объяснении возникла из-за увеличившегося в последние дни количества летальных исходов.

По словам министра, медикам сперва необходимо подтвердить, что смерть человека наступила именно от коронавирусной инфекции, а не от какой-то другой болезни. Этот процесс занимает около двух месяцев, в течение которых проводится весьма сложная процедура верификации по международным стандартам.

Именно поэтому количество смертей, показанное в статистике за минувшие сутки – это не те люди, «которые умерли вчера», – заявил Кравченко.

Он также отметил, что в Калининградской области практически всем пациентам, жизни которых унесла коронавирусная инфекция, было 65 или более лет.