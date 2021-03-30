Команда исследователей из Британии и Соединенных Штатов выяснила, что коронавирусные частицы могут инфицировать слюнные железы, а потом выделяться в еще большом объеме вместе со слюной.

Согласно словам специалистов, почти в 50 процентах случаев инфицирования COVID-19 у пациентов фиксировали признаки болезни, затрагивавшие их полость рта. Но до нынешнего момента не было точно известно, может ли коронавирус напрямую воздействовать на оральные человеческие ткани.

После тщательного изучения слюнных желез людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции, ученые определили, что она способна с большой скоростью размножаться в них. Эксперты также проверили активность вируса в слюне бессимптомных носителей. Оказалось, что он тоже может заражать человеческие клетки.