Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда исследователей из Британии и Соединенных Штатов выяснила, что коронавирусные частицы могут инфицировать слюнные железы, а потом выделяться в еще большом объеме вместе со слюной.

Согласно словам специалистов, почти в 50 процентах случаев инфицирования COVID-19 у пациентов фиксировали признаки болезни, затрагивавшие их полость рта. Но до нынешнего момента не было точно известно, может ли коронавирус напрямую воздействовать на оральные человеческие ткани.

После тщательного изучения слюнных желез людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции, ученые определили, что она способна с большой скоростью размножаться в них. Эксперты также проверили активность вируса в слюне бессимптомных носителей. Оказалось, что он тоже может заражать человеческие клетки.

Вам может понравиться

Учёные разработали технологию получения из воды водорода при помощи нанопластин

Специалисты Университета Киото разработали новый способ выделения водорода из воды. Среди плюсов этого способа отмечаются дешевизна и более высокая эффективность. Также указывается, что благодаря этому производство чистого топлива можно будет
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

Лекарство от рака уменьшает негативное воздействие коронавируса

Американские специалисты обнаружили, что лекарство от рака способно помочь в лечении коронавируса. Как сообщается, в исследовании были использованы наиболее токсичные белки, которые производит коронавирус. Так, белок Orf6 «прилипает» к человеческим
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

Изучение иностранных языков повышает активность головного мозга

Специалисты Токийского университета в ходе исследования сумели доказать влияние изучения иностранного языка на активность головного мозга. В исследовании было задействовано 15 добровольцев, переехавших в Японию. У всех у них базовым
  • Анна
  • 27.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 10 °C |