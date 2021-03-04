О том, что коронавирус оказывает негативное влияние на клетки миокарда, ученые знали еще в прошлом году. Однако сейчас выяснилось, что патоген также разрушает мышечные волокна. Об этом рассказали специалисты Вашингтонского университета, которые провели исследование с применением смоделированных сердечных тканей.

Они пояснили, что серьезные повреждения сердечной мышце наносят именно частицы коронавируса. Причем делают они это даже без воспалительного процесса. Если же подключается еще и воспаление, разрушение волокон существенно ускоряется.

Для подтверждения своих выводов ученые провели эксперименты с мышечными тканями сердца 4 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. На основании полученных результатов они заявили, что патоген способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания даже у людей в возрасте до 35 лет, которые перенесли болезнь в легкой форме. Причем единственным способом предотвратить этот процесс, является остановка распространения Covid-19.